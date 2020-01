Deutsche Bank ... war das nicht diese Aktie, die immer nur fällt? In den letzten Jahren war das in der Tat so, der lange Abstieg schien einfach nicht zu stoppen zu sein. Doch seit Anfang Dezember ist der Kurs in der Spitze um 32 Prozent gestiegen und beendete den gestrigen Handelstag mit dem höchsten Schlusskurs seit dem Spätherbst 2018.

