Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich über der Marke von 1,10 US-Dollar. Analysten und Anleger werden mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert.

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1025 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank ...

