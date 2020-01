Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt volatil am deutschen Aktienmarkt. Nach wie vor lähmt die Angst vor dem Corona-Virus die Anleger. Der DAX rauschte gestern förmlich in die Tiefe. Am Ende lag er bei 13.157 Punkten. Das ist ein Minus von 1,4 Prozent bzw. 188 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der S&P 500.