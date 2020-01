Anwender sparen mit der Skinverpackung etwa 18 Prozent Material ein - im Vergleich zur Trayverpackung in einem Modified Atmosphere Packaging-Konzept (MAP) - so Südpack. Zusätzlich zu diesem Gewichtsvorteil bestätigen zertifizierte Werte Recyclingfähigkeit. Im Zertifizierungsprozess erreichte das Verpackungssystem mit 74 Prozent in der Gesamtbewertung die Klasse A der gut recyclebaren Verpackungen. ...

