Die Angst ist wieder einmal greifbar am deutsche Aktienmarkt. Gestern musste der DAX einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen. Immerhin machen heute die Vorgaben Hoffnung. Die US-Börsen schlossen trotz anfänglicher Probleme im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um die Deutsche Bank, Wirecard, Vonovia, Varta, TUI, Amazon und Tesla. Thomas Bergmann, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.