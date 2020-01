Nach zwei Tagen der Erholung geriet gestern wieder das Coronavirus in den Blickpunkt der Investoren, nachdem die Infektionen und Todesfälle in China einen neuen Höhepunkt erreicht hatten. So schloss der EuroStoxx 50 mit einem Verlust von 1,2%, in Paris fiel der Leitindex um 1,4%, ebensolche Einbußen erlitten der Dax in Deutschland und der Footsie in London. Bei der Entwicklung der einzelnen Branchen spielten Unternehmenszahlen allerdings eine wichtigere Rolle als die Viruserkrankung. An der Spitze der Verlierer standen die Öl- und Gasaktien mit minus 2,6%, hier belasteten die enttäuschenden Quartalszahlen von Royal Dutch Shell , die Papiere des Ölkonzerns mussten 4,4% abgeben. Auf den Technologiewerten lasteten enttäuschende Zahlen von Samsung , der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...