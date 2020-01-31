FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IM1 XFRA FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,01
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