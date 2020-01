FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5JB1 XFRA US48138V1052 JUMBO SA UNSP.ADR/1 O.N. 0.221 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.050 EUR

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.023 EUR

X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR

CML1 XFRA KYG211511160 CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005 0.007 EUR