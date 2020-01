The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B120373 ERSTE GP BNK 14/20MTN1248 BD00 BON EUR NCA HESW XFRA DE000A1RQBF3 HESSEN SCHA.13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSNP4 K.F.W.ANL.V.2018/2020 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB3346 BAY.LDSBK.IS. 16/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0QA6 DZ BANK IS.A1090 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0233226262 ASB FIN.(LDN) 14-20 BD01 BON CHF NCA XFRA DE000HLB0429 LB.HESS.-THR.IS.02A/2014 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WGZ7093 DZ BANK IS.A.648 BD01 BON EUR NCA THBA XFRA XS0882347072 TUERK.HALK BANK.13/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1093915228 OLAM INTL 14-20 MTN BD01 BON USD NCA CC0C XFRA FR0012497451 CCCI 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US780082AA14 ROYAL BK CDA 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1529561182 CONTINENTAL MTN16/20REG.S BD02 BON EUR NCA DWWU XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. FD00 EQU EUR N