Zum Ende der Handelswoche hat sich die Bayer-Aktie an die DAX-Spitze gesetzt. Die US-Umweltbehörde EPA hält das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Gegensatz zu einigen Gerichtsurteilen weiterhin nicht für krebserregend. Die Behörde teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, eine neue Überprüfung abgeschlossen zu haben und das Pestizid bei vorschriftsgemäßem Gebrauch nicht als Gesundheitsrisiko für Menschen einzustufen.Damit hält die EPA trotz der hitzigen öffentlichen Debatte um Glyphosat an ihrer ...

