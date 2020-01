NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Die spanische Bank habe die Markterwartungen für den Nettogewinn im vierten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zugang zu Märkten mit höherem strukturellem Wachstum sei attraktiv, jedoch blieben Risiken im Geschäft in Mexiko und der Türkei./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 02:32 / ET



ES0113211835

