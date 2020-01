LONDON (dpa-AFX) - Vor dem EU-Austritt Großbritanniens haben Brexit-Gegner in der britischen Hafenstadt Dover ein riesiges Banner mit der Aufschrift "We still love EU" ("Wir lieben die EU noch immer") installiert. Der Organisator und scheidende EU-Parlamentarier Antony Hook veröffentlichte auf Twitter eine Drohnen-Aufnahme, auf der das knapp 150 Quadratmeter große Transparent oberhalb der berühmten Klippen von Dover zu sehen war. Das "love" war dabei durch eine britische Nationalflagge in Herzform stilisiert.



Das Banner sei unter anderem "für diejenigen, die unsere Beziehung zur EU wertschätzen" sowie für die drei Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien zu Hause seien, erklärte Hook. Demnach haben sich mehr als 800 Menschen an einer Crowdfunding-Kampagne beteiligt, um das Geld für die Aktion zusammenzubekommen. Gekostet hat sie laut Kampagnen-Webseite mehr als 10 000 britische Pfund (rund 11 900 Euro). Mit der Aktion solle die wichtige Botschaft an die Welt gesendet werden, dass Großbritannien nicht bloß das Land von Brexit-Befürwortern wie Nigel Farage und Boris Johnson sei.



Dover liegt direkt am Ärmelkanal. Vom Hafen der Stadt fahren regelmäßig Fähren in die EU-Länder Frankreich und Belgien./bs/DP/jha