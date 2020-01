Die jüngste Reuters Umfrage unter 32 Ökonomen ergab, dass eine Mehrheit von ihnen erwartet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) am kommenden Dienstag ihre Official Cash Rate (OCR) unverändert bei 0,75% belassen wird. Die wichtigsten Ergebnisse: "Die meisten Ökonomen haben ihre Prognose von Februar auf April verschoben, nachdem die Beschäftigungsdaten ...

