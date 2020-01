FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Dreiwochentief vom Vortag hat der Dax am Freitag einen Stabilisierungsversuch gestartet. Am Stichtag für den EU-Austritt Großbritanniens rückte der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 13 204,71 Punkte vor. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,55 Prozent auf 28 340,89 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.



Verunsichert von der Ausbreitung des Coronavirus wagten sich die Anleger aber weiter nur zögerlich aus der Deckung. Das Virus wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Wichtige Wirtschaftsdaten aus China hätten die Anleger etwas beruhigt, erklärte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Einkaufsmanagerindizes zeichneten dort trotz der Viruskrise ein solides Bild.



Abseits des Coronavirus steht zu Wochenschluss der Brexit auf der Agenda. An der Börse dürfte der Vollzug aber keine große Rolle mehr spielen, er markiert eher den Auftakt zu zähen Verhandlungen im Rahmen einer Übergangszeit. "Die Geschichte wird uns noch eine Weile erhalten bleiben", schrieb der Finanzmarktstratege Thomas Meißner von der LBBW./tih/mis



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145