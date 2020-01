Nach monatelangem Ringen verständigen sich der Konzern und die Kabinengewerkschaft auf einen Lösungsweg. Damit sind Streiks vorerst ausgeschlossen.

Die Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO haben sich auf einen konkreten Fahrplan zur Lösung ihres hartnäckigen Tarifkonflikts geeinigt und damit Streiks vorerst ausgeschlossen. Geplant sei ein mehrstufiges Vorgehen, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. "Der Prozess sieht die Trennung der tariflichen und der nicht tariflichen Themen in drei Verfahren vor: Mediation, Schlichtung und außergerichtliches Güteverfahren."

Die rund 22.000 Kabinen-Beschäftigten bekommen unter anderem eine Sonderzahlung über 1500 Euro. Zudem gilt ab sofort und mindestens bis zum Abschluss der Schlichtung eine Friedenspflicht bei Lufthansa. Während der Mediation sind Streiks bei allen Konzernairlines ausgeschlossen, etwa auch bei Germanwings und dem Billigflieger Eurowings. Beide Seiten wollen die Gespräche in den nächsten Tagen fortsetzen.

An den Märkten kam die Nachricht gut an: Die Lufthansa-Aktie notierte am Freitagmorgen 0,9 Prozent im Plus und gehörte damit zu den Gewinnern im Dax.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Mediation rund zwei Monaten dauern könnte, die Schlichtung aber ...

