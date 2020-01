Amazon.com - Überraschende Gewinnsteigerung

Ingmar Königshofen,

Donnerstag nachbörslich hat der US-Onlinehändler und Technologiekonzern Amazon.com seine Bücher zum vierten Quartal geöffnet und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Im nachbörslichen US-Handel sprang das Papier um 12 Prozent an.

Der US-Onlinehändler Amazon.com hat eigenen Angaben zufolge vom letztjährigen Weihnachtsgeschäft so stark profitiert, wie noch nie zuvor. Das belegen jetzt auch die frisch vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Im Schlussquartal hat Amazon.com seinen Gewinn um 8 Prozent auf 3,3 Mrd. US-Dollar gesteigert, wie der Onlinehändler am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss bekannt gab. Die Erlöse kletterten um satte 21 Prozent auf 87,4 Mrd. US-Dollar an. Damit steht ein Gewinn je Anteilsschein von 6,47 US-Dollar an, Experten an der Wall Street hatten lediglich mit einem Umsatz von 86 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 4,03 US-Dollar gerechnet. Besonders die Nutzer des Prime-Dienstes treiben die Gewinne bei Konzern spürbar an. Dieser Zählt jetzt 150 Mio. zahlende Kunden, was einer Verdoppelung entspricht.

Kurstechnisch allerdings wurden bereits Ende Dezember Vorschusslorbeeren mit einem Sprung über die markante Hürde bei 1.845 US-Dollar verteilt. Dieser Anstieg hatte nämlich Ende 2019 ein regelrechtes Kaufsignal zur Folge, auch wenn sich zuletzt ein nicht unerwarteter Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau eingestellt hatte. Zum Ende dieser Woche dürfte das Papier weiteren Auftrieb bekommen und steuert nun zielstrebig auf die Rekordstände aus Ende 2018 und die Vorjahreshochs zu.

Pullback erfolgreich absolviert

Der Sprung über die Septemberhochs bei Amazon.com und die dort verlaufende Hürde bei grob 1.845 US-Dollar ist gelungen, weitere Gewinne lassen sich trotz eines zu erwartenden Kurssprungs nach technischen Maßstäben aber trotzdem ableiten. Hierzu kann beispielsweise auf das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement zurückgegriffen werden, dass ein weiteres projiziertes Ziel bei Ausbruch über die Rekordstände aus 2018 bei 2.333 US-Dollar erkennen lässt. Solange das Momentum also hoch bleibt, stehen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung vergleichsweise gut. Hierzu darf die Aktie jedoch nicht mehr unter das Niveau von 1.845 US-Dollar abtauchen. Dies käme nämlich einer Kapitulation der Käufer gleich und würde im weiteren Verlauf Abgaben auf rund 1.700 US-Dollar forcieren. Sollte diese Marke als Unterstützung nicht ausreichen, müssten noch einmal Abgaben in den Supportbereich aus Anfang 2019 bei 1.586 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 2.100; 2.153; 2.195; 2.240; 2.291; 2.333 US-Dollar

Unterstützungen: 2.000; 1.950; 1.917; 1.874; 1.845; 1.815 US-Dollar

Amazon.com in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.10.2018 - 30.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Amazon.com in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2014 - 30.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Innerer Wert Letzter Bewertungstag Amazon.com HX5ZS2 4,47 1.600,00 3,85 16.12.2020 Amazon.com HX5ZSJ 2,37 1.920,00 0,96 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.01.2019; 09:09 Uhr

Put Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Innerer Wert Letzter Bewertungstag Amazon.com HX5ZD7 2,74 2.250,00 2,03 16.12.2020 Amazon.com HX5ZD0 1,09 1.900,00 0,00 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.01.2019; 09:11 Uhr

