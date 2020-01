31.1.: Viktoria Schnaderbeck läutet die Opening Bell für Freitag. Die ÖFB-Teamkapitänin wurde beim "Business Athlete Award" zum Rookie of the Year gewählt: Eigenes Business während aktiver Karriere http://www.sportgeschichte.at/baa https://photaq.com/page/index/3767 30.1.: Melanie Brandstätter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Ex-Staatsmeisterin im SUP (Stand Up Paddling) hat die Flexyfit Sports Academy aufgebaut - Rang 3 beim Business Athlete Award http://www.sportgeschichte.at/baa https://photaq.com/page/index/3767 29.1.: Bernhard Raberger, Eveline Steinberger-Kern, Tamara Ehlers und Laura Innerasky läuten die Bell für Mittwoch. The Blue Minds Company gestaltet heute das 1. Friendly Takeover des gabb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...