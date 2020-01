Der NZD/USD bleibt am Freitag die sechste Sitzung in Folge stark angeboten - Der Rückgang unter 0,6500 ist für die Bären eine willkommene Entwicklung - Der NZD/USD baute seine jüngsten Verluste aus und er steht am Freitag die sechste Sitzung in Folge unter Abwärtsdruck, wodurch der Handel mit der frühen europäischen Sitzung in der Nähe des 2-Monatstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...