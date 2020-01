FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG und die Kabinengewerkschaft Ufo sind der Lösung ihres Streits ein gutes Stück näher gekommen: Der Konzern und die Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft (Ufo) einigten "nach mehreren intensiven Gesprächsrunden (...) auf einen mehrgliedrigen Prozess zur Lösung des Konflikts", wie beide separat mitteilten. Dieser umfasse eine Mediation, eine Schlichtung und ein außergerichtliches Güteverfahren, um die bestehenden Konflikte getrennt zu befrieden.

Damit sollen die tariflichen und die nicht tariflichen Themen des Konflikts getrennt werden. "In der Mediation werden Fragen des Miteinanders mit Fokus auf den künftigen Umgang miteinander besprochen und Lösungen zugeführt. So soll eine gemeinsame Vertrauensbasis in der Sozialpartnerschaft wiederhergestellt werden", hieß es. Zuletzt saß das Misstrauen auf beiden Seiten tief. So hatte Lufthansa hatte die Vertretungsbefugnis der Ufo nach Querelen im Gewerkschaftsvorstand angezweifelt und zeitweise ein Verfahren zur Überprüfung des Gewerkschaftsstatus angestrengt, während Ufo mehrfach zu Streiks aufrief.

Parallel dazu steigen die Parteien in eine "große" Schlichtung zu Tarifforderungen der Gewerkschaft und weiteren Tarifthemen ein. In einem davon getrennt geführten außergerichtlichem Güteverfahren sollen darüber hinaus die juristischen Themen beider Parteien und einzelner Funktionäre von einem Arbeitsrichter verhandelt und "möglichst abschließenden Lösungen zugeführt" werden.

Beide Tarifpartner äußerten sich zuversichtlich. "Wir sind froh, dass wir nun einen Rahmen haben, um die bisherige Auseinandersetzung mit Hilfe Dritter zu klären und zu lernen, was wir in der Zukunft anders machen müssen, damit so ein Konflikt nicht mehr derart eskaliert", sagte der stellvertretender Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr. Der Grundstein dafür sei gelegt.

"Wir sind uns darüber einig, vor allem nach vorne zu schauen", sagte Lufthansa-Vorstand und Arbeitsdirektor Michael Niggemann. "Gleichwohl ist es uns wichtig, die Konflikte der Vergangenheit auszuräumen. Noch sind wir nicht am Ziel, aber wir wollen diesen nun begonnenen Prozess zum Erfolg zu führen."

Für die weiteren Gespräche seien bereits konkrete Termine vereinbart worden.

