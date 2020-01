Über 180 Teilnehmer aus unterschiedlichsten Branchen waren gekommen, um sich zu vernetzen und um sich über die Aktivitäten im VDMA sowie in der OPC Foundation zu informieren. Mit der Festlegung auf OPC UA als einheitliche Schnittstelle wurde ein erster Schritt hin zur digital-vernetzten und interoperablen Produktion erreicht. Dafür braucht es jedoch noch das entsprechende Vokabular, das in Form von OPC UA Companion Specifications definiert wird. Wie umfangreich das Thema allein beim VDMA ist, veranschaulichen diese Zahlen: Über 450 Unternehmen aus 15 Branchen arbeiten in mehr als 26 Arbeitskreisen ...

