Mit Rahel Frey, Romain Grosjean, Hans Markus Huber und Edy Wyss hat die Autobau Erlebniswelt vier weitere Persönlichkeiten des Schweizer Motorsports in ihre Wall of Fame aufgenommen.Romanshorn - Die Autobau Erlebniswelt hat am Samstag, 25. Januar 2020, ihre Wall of Fame erweitert. Es ist eine Ehrentafel, auf welcher Persönlichkeiten geehrt werden, welche sich in den letzten Jahren für den Motorsport verdient oder durch herausragende Leistungen zum Ansehen und Popularität des Motorsportes beigetragen haben. Mit Rahel Frey, Romain Grosjean, Hans Markus Huber und Edy Wyss...

