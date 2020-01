Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv K+S konnte in den letzen Tagen den dramatischen Kursrutsch der vergangenen Monate endlich stoppen. Eine Immobilienlegende glaubt ofenbar an die Zukunft des Konzerns und kauft aktuell kontinuerlich zu. Erfahren Sie hier um wen es sich dabei handelt. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Die dazugehörige WKN lautet: MF8LER.