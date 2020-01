Mit der vorgestrigen Pressekonferenz der US-Notenbank begann an den Aktienmärkten eine zweite Abwärtswelle. Ein direkter Zusammenhang lässt sich jedoch nur zeitlich feststellen. Denn inhaltlich hat die Federal Reserve (Fed) die durchschnittlichen Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt und somit kaum einen Grund für fallende Aktienkurse geliefert. Die aktuellen Beschlüsse der US-Notenbank So wurde einstimmig beschlossen, den Leitzins in der Spanne von 1,50 % bis 1,75 % zu belassen. Im Statement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...