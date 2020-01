MADRID (dpa-AFX Broker) - Die spanischen Bankenwerte haben am Freitagmorgen sowohl im Spitzenfeld des Stoxx 600 als auch an dessen Ende gelegen. Während die Aktien de CaixaBank um 2,5 Prozent vorrückten, brachen Banco Sabadell um über elf Prozent ein. BBVA entwickelten sich mit einem Prozent Plus weniger spektakulär. Grund für die Kursausschläge waren die Quartalszahlen. BBVA und die CaixaBank hatten die Erwartungen übertroffen, während der Verlust der Banco Sabadell noch die pessimistischsten Erwartungen unterboten hatte.



Analyst Fernando Gildesantivanes von Barclays hob bei BBVA das starke operative Ergebnis hervor. Auch die Kapitalausstattung habe sich positiv entwickelt. Bei der Caixabank lobte der Analyst von Barclays neben den Quartalszahlen auch den erhöhten Ausblick für dieses Jahr. Benjie Creelan-Sandford von Jefferies verwies dagegen bei Banco Sabadell auf die erhöhte Risikovorsorge im vierten Quartal. Der Ausblick für 2020 lasse hier keine großen Verbesserungen erwarten./mf/jha/



