BERLIN (Dow Jones)--Die Unsicherheit um den Brexit schwächt laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) das deutsche Wachstum - auch während der am Samstag beginnenden Übergangsphase bis Jahresende. "Gibt es keine Einigung, könnte es nach der Übergangszeit doch noch zu einem harten Brexit kommen", warnte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Darunter würde auch die deutsche Wirtschaft leiden." Aktuelle Berechnungen des DIW Berlin zeigen nach seinen Angaben, dass die anhaltende Unsicherheit Gift für die deutsche Konjunktur ist.

Seit dem Brexit-Votum im Jahr 2016 sei das Bruttoinlandsprodukt hierzulande in jedem Jahr um 0,2 Prozentpunkte weniger gewachsen, als es ohne EU-Ausstieg der Briten der Fall gewesen wäre. "Während der nun beginnenden Verhandlungen eines Abkommens werden einzelne Unternehmen angesichts der Ungewissheit über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen auch weiterhin nur zögerlich investieren - das kostet voraussichtlich erneut 0,2 Prozentpunkte Wachstum in diesem Jahr", sagte Fratzscher. Eine Rezession infolge des Brexit drohe in Deutschland allerdings nicht.

Die Verhandlungen würden "mehr als nur knifflig sein", erwartete der Ökonom. Abgesehen von der extrem knapp bemessenen Zeit, in der kaum ein ausgereiftes Handelsabkommen entstehen könne, seien die inhaltlichen Differenzen massiv. Fratzscher sah die EU vor einem schwierigen Balanceakt: Einerseits brauche sie das Vereinigte Königreich als verlässlichen Partner, andererseits dürfe sie nicht zu sehr nachgeben, wenn sich Populisten und EU-Spalter kein Vorbild am Brexit nehmen sollten.

