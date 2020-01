BOCHUM (Dow Jones)--Die Chefin von Thyssenkrupp hat die Streichung der Dividende verteidigt. Der Konzern sei in einer "außerordentlich angespannten Lage" und "braucht alle verfügbaren Mittel", sagte Martina Merz auf der Hauptversammlung in Bochum. Die schlechte Performance des Unternehmens - das Geschäftsjahr 2019 wurde mit roten Zahlen und einem Mittelabfluss von mehr als 1 Milliarde Euro abgeschlossen - sei auch darauf zurückzuführen, dass das Geld fehle, die einzelnen Geschäftsbereiche ausreichend zu unterstützen.

Merz verglich Thyssenkrupp mit einem Schiff mit großem Tiefgang, das in zu flache Wasser geraten sei. Mit dem Erlös aus der geplanten Trennung des Aufzugsgeschäftes solle sich der Konzern wieder freischwimmen können. Bis Ende Februar soll eine Entscheidung fallen, welche der möglichen Optionen - Börsengang, Teil- oder Komplettverkauf - verfolgt werde, kündigte sie an. Über die genaue Mittelverwendung werde entschieden, wenn die Transaktion in trockenen Tüchern sei, sagte sie. Die Interessenten hätten den Wert der Sparte mit über 15 Milliarden Euro bestätigt.

Um die verbleibenden Geschäfte zukunftsfähig zu machen, prüft das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr, welche Schritte jeweils dafür nötig sind. "Bis Mai sind wir damit fertig", sagte Merz, die den Konzern seit Oktober übergangsweise führt. Dann werde entschieden, welche der Geschäfte aus eigener Kraft weiterentwickelt würden, für welche man Partner brauche und welche man besser verkaufe.

Gefallen ist diese Entscheidung bereits für den Anlagenbau. Hier sei der formale Verkaufsprozess gestartet und Informationsmaterialien an mögliche Interessenten versandt worden, bestätigte Merz kürzliche Medienberichte.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2020 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.