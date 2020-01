BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will bei möglichen Übernahmen durch ausländische Unternehmen strengere Maßstäbe als bisher anlegen. Künftig werde geprüft, ob durch den Erwerb die öffentliche Ordnung oder Sicherheit "voraussichtlich beeinträchtigt wird". Bislang war nur eine "tatsächliche Gefährdung" maßgeblich. Das sieht die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes vor, das das Wirtschaftsministerium bereits am Donnerstag an die Verbände geschickt hat.

Das Gesetz ist auch eine Reaktion auf steigende Investitionen Chinas in Deutschland und der EU. Die Bundesregierung will verhindern, dass Peking oder andere Regime Zugriff auf kritische Infrastrukturen wie Stromnetze, Krankenhäuser oder den IT-Sektor erhalten. Auch die Bereiche wie die Künstliche Intelligenz, Robotik, Bio- und Quantentechnologie sollen besser geschützt werden.

Wirtschaftsminister Altmaier vermied einen direkten Bezug auf China jedoch und betonte die Wettbewerbsgleichheit aller Staaten. Die nationale Investitionsprüfung werde gestärkt "und an die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen" angepasst, betonte der CDU-Politiker. "Wir sind und bleiben ein offener Investitionsstandort. Wenn nötig, müssen wir aber die Möglichkeit haben sorgfältig zu prüfen, um deutsche und europäische Sicherheitsinteressen schützen zu können."

Schon Ende 2018 hatte die Große Koalition mit der neuen Außenwirtschaftsverordnung einen ersten Schritt unternommen, um das Risiko solcher Übernahmen einzudämmen. Danach wurde die Prüfschwelle für bestimmte Bereiche von 25 Prozent auf 10 Prozent abgesenkt. Künftig wird auch untersucht, ob Sicherheitsinteressen anderer EU-Staaten von einer Investitionsentscheidung betroffen sind. Wird eine Gefahr bejaht, kann der entsprechende Kaufvertrag für unwirksam erklärt werden.

Mit der Reform setzt die Bundesrepublik auch eine EU-Vorgabe um. Die Screening-Verordnung, die Deutschland, Frankreich und Italien durchgesetzt hatten, verlangt eine solche Investitionsprüfung erstmals auf europäischer Ebene.

Die Außenwirtschaftsnovelle bezieht sich nicht konkret auf den chinesischen Technikausrüster Huawei. Dessen Rolle beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ist in der Regierung heftig umstritten, weil eine zu große Nähe des Unternehmens zum Regime in Peking befürchtet wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den Anbieter vom Markt nicht ausschließen, um China nicht zu brüskieren. Die 5G-Sicherheitsanforderungen sollen aber noch verschärft werden, um Kritikern entgegenzukommen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2020 04:03 ET (09:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.