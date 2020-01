Deutsche Bank-Puts mit 144%-Chance bei Korrektur auf 8 Euro

Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) befindet sich bereits seit Anfang Dezember 2019 in einem steilen Aufwärtstrend. Innerhalb des Zeitraumes vom 4.12.20 bis zum 31.1.20 legte die Aktie von 6,30 Euro auf ihr aktuelles Niveau von 8,61 Euro um 37 Prozent zu. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der verlustreichen Zahlen für das Vorjahr brach der Kurs der Deutsche Bank am 20.1.20 um nahezu 7 Prozent ein. In weiterer Folge drehte die Aktie ins Plus und beendete den Handelstag mit einem satten Plus von 5 Prozent. Im frühen Handel des 31.1.20 setzte die Aktie ihren Höhenflug auf ihr neues 12-Monatshoch bei 8,62 Euro fort.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die von keinem einzigen Experten zum Kauf empfohlene Deutsche Bank-Aktie im Verlauf des kommenden Monats zumindest wieder auf 8 Euro nachgeben wird, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 8,50 Euro

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 8,50 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 1, ISIN: DE000MC08779, wurde beim Aktienkurs von 8,61 Euro mit 0,34- 0,35 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 8,00 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,55 Euro (+57 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9,003 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,003 Euro, BV 1, ISIN: DE000GB2AH09, wurde beim Aktienkurs von 8,61 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro taxiert.

Gibt die Deutsche Bank-Aktie auf 8,00 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,00 Euro (+144 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9,259 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,259 Euro, BV 1, ISIN: DE000UX7T4S0, wurde beim Aktienkurs von 8,61 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Deutsche Bank-Aktie auf 8,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,25 Euro (+92 Prozent) auf erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de