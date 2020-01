München (ots) - Sozial-Reportage thematisiert Armut im gesamten Bundesgebiet- Im Fokus: Vierteilige Reportage-Reihe über Bremen undBremerhaven- Ausstrahlung ab Dienstag, 18. Februar 2020, um 20:15 Uhr beiRTLZWEI Die neue RTLZWEI-Sozial-Reportage "Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland" wirft einen Blick auf die sozialschwächsten Gegenden der Bundesrepublik. Zum Start der Reihe stehen die Bremerhavener Stadtteile Lehe und Vegesack im Fokus - welche Perspektiven bieten sich den dortigen Bewohnern? Auftakt der Sozial-Reportage ist am Dienstag, 18. Februar 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Zum Bundesland Bremen gehört auch das circa 60 Kilometer entfernte Bremerhaven. Die Küstenstadt an der Nordsee war einst das Tor zur Welt, Schiffsbau dominierte die Wirtschaft an der Wesermündung. Doch davon scheint das Bundesland mittlerweile weit entfernt: Horrende Schulden erdrücken Bremen und Bremerhaven, in den Armutsstatistiken landet insbesondere Bremerhaven weit vorne."Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland" kartographiert die Republik neu und stellt die sozialschwächsten Gegenden in den Fokus. Welche Perspektive bietet sich den dortigen Anwohnern und wie bestreiten sie ihren Alltag? In den Stadtteilen Lehe und Vegesack wird die grassierende Armut am deutlichsten. Die Sozial-Reportage zeigt einen Teil der dort lebenden Menschen und begleitet sie über mehrere Wochen hinweg.Eine von ihnen ist Diana (51). Die alleinerziehende Mutter von vier Töchtern ist seit dem Tod ihres Ehemannes auf sich gestellt. Als Ein-Euro-Jobberin hilft sie im Secondhand-Laden des ansässigen Kinderdorfs aus. Eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung hatte sie zuletzt vor knapp 30 Jahren. Dennoch kämpft sich Diana durch den Alltag - auch wenn sie die Hoffnung auf Hilfe längst aufgegeben hat.Das Format wird von der Odeon Entertainment Productions GmbH produziert.Start von "Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland": Ab Dienstag, 18. Februar 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de (http://www.tvnow.de) verfügbar.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4507509