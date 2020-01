31.01.2020 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) erwartet einen Phase-III-Großauftrag für die iTWO 4.0 Plattform auf Basis einer heute erfolgten europaweiten Bekanntmachung eines führenden europäischen Infrastrukturunternehmens und hebt ihre Guidance in Bezug auf das operative EBITDA und den Umsatz an. Die RIB Software SE geht davon aus, dass sie den Auftrag mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erhält. Vor der finalen Erteilung des Zuschlags müssen noch die entsprechenden gesetzlichen Fristen eingehalten werden. UND SO GIBT ES DEN TURBO 2020 Auf Basis der erwarteten Beauftragung und auf Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...