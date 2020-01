...gegen den Euro: Gestern 1,0665, der bisherige Rekord, was dann? Gewettet wird unverändert auf 1:1, was ein Indiz dafür ist, dass offenbar wieder internationales Fluchtgeld in den Franken wandert. Das letzte Mal führte diese Geldlawine zu einem riesigen Wertpapierbestand bei der Schweizer Nationalbank. Aktueller Wert gegenwärtig um 800 Mrd. Franken und 1 Bio. Franken wäre nicht auszuschließen. Die SNB bleibt die reichste Bank der Welt.



