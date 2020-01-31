FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEEKS SOCIAL LTD 3PP1 CA70538Q1063
AB/FROM ONWARDS 31.01.2020 10:10 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEEKS SOCIAL LTD 3PP1 CA70538Q1063
AB/FROM ONWARDS 31.01.2020 10:10 CET
PEEKS SOCIAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de