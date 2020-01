Bergkirchen (ots) - In Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen ist eine gesunde Ernährung besonders wichtig. Deshalb hat die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita zusammen mit dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) und dem Beratungsunternehmen a'verdis einen Wegweiser zu gesunder, pflanzlicher Ernährung in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen entwickelt. Seit Januar ist eine Online-Version verfügbar. Jetzt liegt auch die gedruckte Broschüre vor und kann bei der BKK ProVita angefordert werden.Am 30.04.2020 veranstaltet das Deutsche Krankenhaus-Institut in Berlin einen Workshop zur Einführung gesunder, pflanzlicher Ernährung, basierend auf diesem Ratgeber. Nähere Informationen findet man unter: http://ots.de/NQUYFh.Andreas Schöfbeck, Vorstand der BKK ProVita: "Bei der BKK ProVita weiß man: Pflanzenbasierte Ernährung ist gesund. Als gesetzliche Krankenkasse setzen wir uns dafür ein, dass diese Ernährungsform bekannter wird und möglichst viele Menschen Zugang dazu haben. Damit unterstützen wir im Rahmen der Gesundheitsförderung nicht nur die Gesundheit von Patient:innen, sondern auch von Klinikpersonal."Entwickelt wurde der Wegweiser zusammen mit Krankenhausköch:innen, Caterer-Firmen, Ernährungswissenschaftler:innen und Klinikleiter:innen. Mitgewirkt hat auch Prof. Dr. Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité Berlin. Er weiß: "Ernährung kann einen wesentlichen Beitrag in der medizinischen Versorgung der Zukunft leisten. Krankenhäuser, die pflanzenbasierte Kost anbieten, machen sich als verantwortungsvolle, zukunftsweisende und ganzheitliche Institutionen sichtbar."Der Wegweiser bietet Hintergrundwissen und Argumente für pflanzenbasierte Ernährung, klärt über deren gesundheitliche und ökologische Vorteile auf und enthält eine umfassende Anleitung zur Umstellung. Er stellt wichtige Nährstoffe und Lebensmittel vor, informiert über Lebensmitteleinkauf und Speiseplangestaltung, zeigt "Good-Practice-Beispiele" und bietet gut geeignete Rezepte. Ausführliche Checklisten für verschiedene Umstellungs-Schritte enthält der Wegweiser ebenso wie Unterstützung bei der Marketing-Kommunikation.Die Broschüre findet man zum Download im Internet unter www.bkk-provita.de/ernaehrung/wegweiser-ernaehrung-fuer-kliniken/ (http://www.bkk-provita.de/ernaehrung/wegweiser-ernaehrung-fuer-kliniken/).Die Druckversion kann bei der BKK Pro Vita, Frau Jasmin Jumtow (Telefon 08131/6133 1310, E-Mail jasmin.jumtow@bkk-provita.de) angefordert werden.Pressekontakt:BKK ProVitaMichael BlasiusTel: 08131/6133-1300E-Mail: Michael.Blasius@bkk-provita.dewww.bkk-provita.deOriginal-Content von: BKK ProVita, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132311/4507559