Die Infineon Technologies AG lädt zur Hauptversammlung 2020. Aktionäre können sich über eine stabile Dividende freuen. Was Sie als Aktionär über die bevorstehende Hauptversammlung wissen müssen.

Wann ist die Hauptversammlung 2020 der Infineon Technologies AG?

Die Infineon-Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 20. Februar 2020 um 10 Uhr statt. Abgehalten wird die Hauptversammlung auf dem Messegelände im ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, in 81829 München.

Wer ist zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2020 berechtigt?

Die Teilnahme an der Hauptversammlung der Infineon Technologies AG und Ausübung des Stimmrechts ist allen Aktionären vorbehalten, die im Aktienregister eingetragen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...