Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließ das geldpolitische Entscheidungskomitee (MPC) der Bank of England (BoE) gestern den Leitzins bei 0,75%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe sich das MPC geschlossener als angenommen gezeigt, sodass lediglich zwei der neun Mitglieder für eine Zinssenkung votiert hätten. Im Zuge der zuletzt auf der Unterseite liegenden Konjunkturdaten sei im Vorfeld mit mehr "Abweichlern" gerechnet worden. Zugleich habe die BoE an ihrer Prognose festgehalten, dass die Inflationsrate perspektivisch wieder über das mittlere Inflationsziel von 2% ansteige. Der insgesamt etwas "hawkischere" Grundton der BoE-Zinsentscheidung habe das Britische Pfund gestern zum Euro spürbar aufwerten lassen. (31.01.2020/alc/a/a) ...

