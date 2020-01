Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen in Frankreich und Spanien die vorläufigen Preiszahlen des laufenden Monats auf dem Programm, bevor um 11 Uhr die Schnellschätzung der EWU-Teuerung bekannt gegeben wird, so die Analysten der Helaba.Den deutschen Daten zufolge könnte die Kernteuerungsrate leicht sinken. Das EZB-Ziel von unter aber nahe zwei Prozent werde weit verfehlt. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Währungshüter darin bestätigt sehen, am Lockerungsbias festzuhalten. Erst nachhaltige Bewegungen der Inflationsraten in Richtung zwei Prozent würden eine veränderte Sichtweise hervorrufen. Die in den USA anstehenden Einkommen und Konsumausgaben nebst Deflatoren des Monats Dezember dürften weniger interessant sein als sonst üblich, denn die Werte seien mit der gestrigen Veröffentlichung des vorläufigen BIP-Wachstums des vierten Quartals 2019 bereits bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...