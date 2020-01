FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2070 (2090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 960 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4220 (4080) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2720 (2860) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3370 (3400) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3550 (3630) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4900 (4550) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1250 (1220) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 185 (225) PENCE - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2470 (2780) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 645 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1925 (1950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 540 (550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS STAFFLINE PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 950 (915) PENCE - 'HOLD' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (3600) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2450 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'BUY'



