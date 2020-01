BERLIN (Dow Jones)--Im Laufe des Brexit-Prozesses ist der Anteil des britischen Geschäfts am deutschen Außenhandel nach Angaben des Ifo Instituts bereits deutlich geschrumpft. "2015 gingen noch 7,4 Prozent der deutschen Exporte nach Großbritannien, 2018 waren es lediglich 6,2 Prozent", sagte Ifo-Außenhandelsexperte Martin Braml am Freitag in München. "Ähnlich war es bei den Importen. Ihr Anteil sank von 4,25 Prozent auf 3,75 Prozent."

In absoluten Zahlen wären insgesamt laut Ifo-Experten 2018 die Exporte nach Großbritannien um 16,2 Milliarden Euro höher ausgefallen, wenn sich die Zahlen von 2015 auch 2018 fortgeschrieben hätten. Die Importe hätten um 5,5 Milliarden Euro höher gelegen. Die Zahlen enthalten nur Güter, nicht den Dienstleistungshandel.

"Die politischen Unsicherheiten scheinen aber abzunehmen, und ein No-Deal-Szenario wird unwahrscheinlicher", so Braml. Davon könne auch der Außenhandel künftige wieder profitieren. "Das britische Pfund erholte sich zuletzt, was die Nachfrage nach deutschen Produkten ebenfalls wieder steigern dürfte." Zudem sei die britische Volkswirtschaft insgesamt in guter Verfassung, die Arbeitslosigkeit niedrig.

January 31, 2020

