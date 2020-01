Die WHO hat die Ausbreitung des Virus am Donnerstagabend zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" erklärt.Peking - Die aus China stammende Lungenkrankheit breitet sich rasant aus: Die Infektionen und Todesfälle erlebten bis Freitag den grössten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Coronavirus kletterte um 1981 auf 9692, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213. Die US-Regierung rief ihre Staatsbürger in aller...

