Die Wärmepumpenbranche konnte im Jahr 2019 insgesamt 86.300 Heizungswärmepumpen absetzen. Das bedeutete ein Wachstum im Wärmepumpen-Markt in 2019 von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es sind nach wie vor Luftwärmepumpen, die die Tendenz im Wärmepumpen-Markt in 2019 bestimmten: 2019 wurden in diesem Segment insgesamt 66.000 Geräte verkauft, das entspricht einer Steigerung von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Splitgeräte konnten hierbei mit einem Plus von 11 Prozent (31.000 verkaufte Geräte) ...

