Zyklische Rohstoffe wie Öl und Kupfer geraten wegen des Corona-Virus unter Druck. Auch der US-Anleihemarkt ist erstmals seit Oktober 2019 im Krisenmodus.

Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in China schürt an den Finanzmärkten neue Sorgen vor einem globalen Abschwung. So herrscht an den Rohstoffmärkten seit zwei Wochen Ausverkaufsstimmung bei konjunktursensiblen Rohstoffen.

Der wichtigste Referenzpreis für Öl, die Nordseesorte Brent, ist zuletzt deutlich unter die Marke von 58 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) gefallen. Auf Jahressicht liegt Brentöl elf Prozent im Minus. Kupfer hat sich seit Mitte Januar ebenfalls rund elf Prozent verbilligt und kostet mit 5600 Dollar pro Tonne so wenig wie zuletzt im Juni 2017. Auch andere Industriemetalle wie Aluminium oder Nickel sind deutlich unter Druck geraten.

Auch wenn die Aussagekraft des Kupferpreises als Frühindikator für die Weltwirtschaft umstritten ist, sehen Marktbeobachter in dem Rückgang Rohstoffpreise ein Signal, dass die chinesische Wirtschaft stark unter den Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen den Virus leidet. Die Ökonomen der ING Bank erwarten, dass die Reisebeschränkungen und die Quarantäne für Millionenstädte wie Wuhan deutliche Spuren im ersten Quartal 2020 hinterlassen wird.

Die Industrieproduktion werde in die Rezession rutschen, statt sechs Prozent werde die chinesische Volkswirtschaft im ersten Jahresviertel nur noch 5,6 Prozent wachsen - und das nur unter der Voraussetzung, dass die Regierung den Virus bald eindämmen kann.

Gestiegene Abhängigkeit

Für die Rohstoffmärkte sind das Hiobsbotschaften, denn China ist der wichtigste Abnehmer: Dem Analysehaus BCA Research zufolge entfällt knapp 14 Prozent des weltweiten Ölkonsums auf China. Die chinesische Volkswirtschaft vereint zudem fast die Hälfte des Konsums von Stahl, 53 Prozent des Kupfer-Konsums ...

