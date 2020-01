Wien (www.anleihencheck.de) - Die Meldungslage zum Corona-Virus dominiert aktuell das Geschehen auf den Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und somit über die wirtschaftlichen Konsequenzen habe gestern erneut sichere Häfen wie den Schweitzer Franken und deutsche sowie US-Staatsanleihen profitieren lassen. Wirtschaftsdaten, welche in diesen Tagen in Fülle veröffentlicht und unter normalen Umständen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden, würden dagegen in den Hintergrund treten. Manche Akteure würden diese Indikatoren wohl als Abbild einer Vergangenheit erachten, die wenig über die bevorstehenden Entwicklungen aussagen würden. Nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG werde das Corona-Virus zwar zu kurzfristigen, in einzelnen Regionen und Wirtschaftszweigen heftigen Ausschlägen sorgen, nicht aber den mittel- bis längerfristigen Wirtschaftstrend beeinflussen. Insofern wollten sie die BIP- und Inflationsdaten in den USA und der Eurozone nicht gänzlich außer Acht lassen. ...

