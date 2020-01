Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Sitzung der Bank of England wurde entschieden, den bestehenden Leitzinssatz von 0,75% beizubehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch das Anziehen der Konjunktur nach dem Wahlsieg von Premier Boris Johnson (Brexit-Verfechter) im Dezember, sei eine Zinssenkung vorerst vom Tisch. Mitte März werde es außerdem einen Wechsel an der Spitze der Bank of England geben. Mark Carney werde Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Finanzen. Stattdessen werde Andrew Bailey die Führung der BoE übernehmen. Somit könnte frischer Wind die nächste Zinssitzung Ende März spannender machen. (31.01.2020/alc/a/a) ...

