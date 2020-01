Mannheim (ots) - Ob plastikfreie Produkte im Supermarkt, der Verzicht auf Fleisch oder ein Beitrag zur Aufforstung unserer Wälder - immer mehr Menschen fordern Nachhaltigkeit ein. Aber nicht nur bei ihrem Konsumverhalten achten die Menschen zunehmend auf nachhaltige Aspekte - auch in der Finanzwelt spielen diese eine immer größere Rolle. Die INTER bietet ihren Kunden daher mit der Fondsstrategie "Welt Nachhaltigkeit" ab sofort eine neue Möglichkeit, nachhaltig für das Alter vorzusorgen."Inzwischen achten immer mehr Unternehmen bei Produktion und Handel darauf, Ressourcen zu schonen und fair mit ihren Partnern umzugehen. In solche Vorreiter investieren unsere Kunden ihr Geld mit einem guten Gewissen", betont INTER-Vorstandssprecher Dr. Michael Solf. "Wir freuen uns, dass wir dem veränderten Kundenanspruch produktseitig nun noch mehr Rechnung tragen. Bei unserer INTER MeinLeben® Privatrente steht mit der Fondsstrategie 'Welt Nachhaltigkeit' die Möglichkeit zur Verfügung, den eigenen Vermögensaufbau renditestark und nachhaltig zugleich zu gestalten."Mit dieser Fondsstrategie hat die INTER im Rahmen ihrer INTER MeinLeben® Privatrente ein Angebot, in das Kunden nachhaltig investieren können. Dafür stehen ab sofort der Ökoworld Ökovision Classic und die beiden iShares-ETFs "MSCI World SRI" und "EM SRI" in einer Aktiv-Passiv-Kombination zur Verfügung. ETFs bringen Stärken wie Diversifikation und geringe Kosten ein - beim Ökovision Classic sorgt ein Expertenteam mit langjähriger Erfahrung für eine gezielte und bewusste Anlageentscheidung.INTER setzt sich als Investor für Nachhaltigkeit ein Bei einer Abstimmung zu Indexanpassungen von ausgewählten iShares MSCI SRI ETFs hat sich die INTER als Investor dafür eingesetzt, weitere Kriterien für die Selektion der Aktien einzuführen. Unter anderem wurde die Anlage in Unternehmen, die fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas abbauen, fördern oder daraus Energie erzeugen, reduziert.Ausführliche Informationen zu INTER MeinLeben® finden Sie unter: www.inter.de (http://www.inter.de)Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/4507790