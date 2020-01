München (ots) - Die Geissens kehren mit neuen Doppelfolgen zurück- Glamouröses Winteropening in Valberg- Ausstrahlung ab Montag, 3. Februar 2020, um 20:15 Uhr beiRTLZWEI Der Winter in Valberg startet mit Doppelfolgen: Im Februar kehrt Deutschlands wohl bekannteste Millionärsfamilie auf die Bildschirme zurück. In den frisch produzierten Folgen starten Carmen und Robert mit ihren Sprösslingen Davina und Shania in die Wintersaison und verbringen ein paar Tage in ihrem Haus in den französischen Alpen. Los geht's mit den neuen Doppelfolgen ab dem 3. Februar 2020, 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie verschlägt es für das Winter Opening nach Valberg. Zusammen mit guten Freunden soll die kalte Jahreszeit dort in ihrem Ferienhaus eingeläutet werden. Doch von Beginn an gibt es Schwierigkeiten bei der Party-Planung und dann kommt auch noch ein ausgewachsener Ehekrach zwischen Carmen und Robert hinzu! Werden sich die Wogen wieder glätten?Neben Skifahren steht für Davina und Shania auch ein Besuch auf einem Bauernhof auf dem Programm. Carmen möchte ihren Mädchen die Tierwelt näher bringen, doch als die Geiss-Sprösslinge den Stall ausmisten sollen, kippt die Stimmung.In den frisch produzierten Folgen um Carmen, Robert, Davina und Shania geht es wie immer hoch her. Nach dem Winterstart in Valberg stehen mehr oder weniger erholsame Tage in Südfrankreich an, bevor sie der Sonne erneut hinterher reisen.Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 3. Februar 2020 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de (http://www.tvnow.de) verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Geissens"Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTLZWEI Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4507861