Zürich (awp) - Die Privatbankengruppe Julius Bär publiziert am Montag, 3. Februar, die Zahlen zum Geschäftsjahr 2019. Zum AWP-Konsens haben insgesamt sieben Analysten beigetragen. 2019E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2018 Betriebsertrag 3'381 3'368 Adj. Konzerngewinn 786,1 810 IFRS-Konzerngewinn 468,3 735 (in Mrd Fr.) Net ...

Den vollständigen Artikel lesen ...