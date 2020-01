Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensmanager AURETAS family trust startet mit einem erweiterten Aufsichtsrat in das Jahr 2020, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".An der Spitze des Gremiums stehe seit Ende November 2019 Dr. Hanns Ostmeier (59). Dr. Ostmeier sei in seiner Laufbahn unter anderem für die Boston Consulting Group als Unternehmensberater tätig sowie Senior Partner des europäischen Private Equity Investors BC Partners und Senior Managing Director und Partner der Blackstone Group, New York, gewesen. Zudem sei er Präsident des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) gewesen. Als Aufsichtsratsvorsitzender löse er Dr. Sven Murmann ab, der das Amt nach fünf erfolgreichen Jahren wie geplant abgegeben habe, um den Aufsichtsrat künftig als Mitglied zu unterstützen. ...

