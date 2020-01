BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen das geplante Investitionsabkommen mit China laut einem Medienbericht mit einem Sondergipfel in Peking retten. Zusammen mit EU-Ratspräsident Charles Michel wollen Merkel und von der Leyen im Juni nach Peking fliegen, meldet das Handelsblatt unter Berufung auf Quellen in Berlin und Brüssel. Bislang handele es sich um eine Idee von Merkel, berichtet die Zeitung. Auch aus Brüssel heiße es, ein solcher Sondergipfel sei in Vorbereitung.

Ein Investitionsabkommen mit China sei ein Ziel sowohl Deutschlands als auch der EU, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert dazu nur. Er könne aber "keine konkrete Konferenz oder Gipfelplanung dazu vorstellen".

Die EU und China verhandeln seit 2013 darüber, wie die Hindernisse für Investoren aus dem jeweils anderen Markt abgebaut werden können. Beim EU-China-Gipfel im vergangenen April erklärten Peking und Brüssel, die Gespräche bis Ende 2020 abschließen zu wollen. Bislang ist der feierliche Abschluss für das Gipfeltreffen aller EU-Staats- und Regierungschefs mit Chinas Präsidenten Xi Jinping im September in Leipzig geplant. Die Verhandlungen haben aber noch nicht die erhofften Fortschritte gebracht.

Die neue Gipfel-Initiative aus Berlin und Brüssel kommt zu einem kritischen Zeitpunkt im Verhältnis zwischen der EU und China. Beide Seiten streiten über einen besseren Zugang europäischer Unternehmen für den riesigen chinesischen Markt und wettbewerbsverzerrende Staatsbeihilfen für chinesische Firmen. Belastet wird das Verhältnis auch durch die Dauerfehde über eine mögliche Beteiligung des chinesischen Telekomausrüsters Huawei beim Aufbau des neuen 5GMobilfunknetzes in den EU-Ländern.

