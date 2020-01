DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen einer Verlängerung der Feiertagspause aufgrund des Coronavirus fand an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (12:43 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.273,50 -0,68% +1,24% Euro-Stoxx-50 3.668,04 -0,62% -2,06% Stoxx-50 3.383,73 -0,52% -0,57% DAX 13.101,90 -0,42% -1,11% FTSE 7.320,26 -0,84% -2,13% CAC 5.834,96 -0,63% -2,39% Nikkei-225 23.205,18 +0,99% -1,91% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,65 0,08

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,37 52,14 +0,4% 0,23 -13,8% Brent/ICE 58,69 58,29 +0,7% 0,40 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.579,76 1.574,30 +0,3% +5,46 +4,1% Silber (Spot) 17,86 17,85 +0,1% +0,01 +0,1% Platin (Spot) 972,20 979,75 -0,8% -7,55 +0,8% Kupfer-Future 2,53 2,52 +0,2% +0,00 -9,6%

Am Ölmarkt haben sich die Preise nach den jüngsten Abgaben stabilisiert. Teilnehmer verweisen auf die guten Konjunkturdaten aus China, den weltweit größten Öl-Importeur. Bereits am Vorabend hatten sich die Notierungen auf einen Erholungskurs begeben. Für den Goldpreis geht es mit der fortgesetzten Ausbreitung des Coronavirus unterdessen weiter nach oben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Sorgen bezüglich negativer Konjunkturauswirkungen durch das Coronavirus dürften zum Wochenausklang an der Wall Street für Abgaben sorgen. Dazu kommen uneinheitlich ausgefallene Daten aus Europa und Asien. In China ist der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister im Januar gestiegen und liegt weiterhin klar im Wachstumsbereich. Der Index für die Industrie traf die Erwartungen. Jedoch schlagen sich die Auswirkungen durch den Coronaerreger in den Daten noch nicht wieder. In der EU erhöhte sich das BIP im vierten Quartal mit plus 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal dagegen nur halb so stark wie erwartet. Die Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus sind weiterhin beunruhigend. Sowohl die Zahl der Todesopfer als auch der Inffizierten sind zuletzt deutlich nach oben gesprungen. Die Navistar-Aktie wird mit einem kräftigen Plus erwartet, nachdem die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton ein Übernahmeangebot abgeben hat. Das Unternehmen, das bereits an Navistar beteiligt ist, bietet für sämtliche nicht gehaltenen Aktien rund 2,9 Milliarden US-Dollar oder 35 Dollar je Navistar-Aktie in bar. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv. Nach der Schlussglocke schossen die Titel um 51 Prozent auf 36,45 Dollar nach oben. Amazon hat im Rahmen der Quartalszahlen einen Umsatzrekord vermeldet und die Gewinnerwartungen zudem übertroffen. Die Titel gewannen nachbörslich 10 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,2 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,1 1. Umfrage: 99,1 zuvor: 99,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem gut behaupteten Start in den Tag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag ins Minus gedreht. Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus bleiben die Anleger vorsichtig, die Tendenz geht dazu, das Risiko vor dem Wochenende etwas abzubauen. Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus ist auf mindestens 213 gestiegen, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die WHO sieht aber trotz des Notstands "keinen Grund" für Reise- und Handelsbeschränkungen mit China. Am Vormittag gab es enttäuschende Wachstumsraten aus der Eurozone. Auf Unternehmensseite steht der Automobilsektor im Blick. Mit einem Kurssprung von 20 Prozent sind Aston Martin der Gewinner in dem Sektor. Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung von bis zu 500 Millionen Pfund wird bei den Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Nachrichten gibt es auch zu VW. Zum einen hat VW die Mehrheitsbeteiligung an der Getriebetochter Renk verkauft. Das spült 530 Millionen Euro in die Kasse und führt zu einem Bilanzgewinn von 150 Millionen Euro. Daneben rückt die Tochter Traton mit dem Übernahmeangebot für Navistar in den Blick. Im Bankensektor stehen die Geschäftszahlen spanischer Banken im Blick. BBVA (minus 0,7 Prozent) hat im vierten Quartal einen Verlust von 155 Millionen Euro ausgewiesen. Die Zahlen der Caixa-Bank (plus 0,9 Prozent) sind ebenfalls über den Erwartungen ausgefallen. Für Banco Sabadell geht es nach Viertquartalszahlen gleich um 10,7 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1029 -0,04% 1,1021 1,1034 -1,7% EUR/JPY 120,17 -0,03% 120,20 119,91 -1,4% EUR/CHF 1,0692 -0,06% 1,0701 1,0687 -1,5% EUR/GBP 0,8409 -0,24% 0,8403 0,8422 -0,6% USD/JPY 108,95 +0,02% 109,07 108,68 +0,2% GBP/USD 1,3116 +0,19% 1,3116 1,3104 -1,0% USD/CNH (Offshore) 6,9884 +0,07% 6,9801 6,9991 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.298,50 -2,75% 9.333,25 9.357,75 +29,0%

Das Pfund baut seine Gewinne weiter aus und klettert zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit einer Woche. Hatte am Vortag noch die Entscheidung der Bank of England für Auftrieb gesorgt, die Leitzinsen entgegen der Markterwartung nicht zu senken, kommt nun ein verbessertes britisches Verbrauchervertrauen als Treiber dazu. Großbritannien wird um Mitternacht nach 47 Jahren Zugehörigkeit endgültig die EU verlassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Günstige US-Vorgaben und gute Konjunkturdaten aus China sind am Freitag an den ostasiatischen Börsen nur zum Teil gegen die weiter grassierende Angst vor einer Pandemie des Coronavirus angekommen. Die Zahl der Todesopfer verzeichnete zuletzt den höchsten Anstieg innerhalb eines Tages seit der Ausbreitung des Erregers. Die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle stieg erneut sprunghaft an. Tendenziell positiv wurde schon an den US-Finanzmärkten aber gesehen, dass die Weltgesundheitsorganisation nun doch einen globalen Gesundheitsnotstand erklärt hat, ohne einen Grund für Reise- oder Handelsbeschränkungen zu sehen. Die Maßnahme dient vor allem einer international abgestimmteren Vorgehensweise gegen eine Ausbreitung des Virus. Begründet wurde die wieder bessere Stimmung aber auch mit vielfach gut ausfallenden Quartalsergebnissen der Unternehmen in der laufenden Berichtssaison. In China ist der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister im Januar gestiegen und liegt weiter deutlich im Wachstumsbereich. Der entsprechende Index für die Industrie sank zwar minimal, traf damit aber exakt die Schätzung von Volkswirten. Nintendo standen unter Druck, nachdem der Spielkonsolenbauer Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die beim operativen Gewinn die Erwartung verfehlten. Nintendo verloren 3,5 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Die Anleger bleiben nervös mit Blick auf das grassierende Coronavirus, wenngleich von Panik keine Rede sein kann. Letztlich geht es um die Frage, wie stark die wirtschaftlichen Nebenwirkungen ausfallen werden. Diese kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand beantworten. Da Konjunkturdaten in China zum Jahresauftakt stets rar sind, wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis hier erste Erkenntnisse möglich sind, so die DZ Bank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Heidelbergcement ernennt Dominik von Achten zum CEO ab 1. Februar

Heidelbergcement bekommt zum 1. Februar einen neuen Chef. Dominik von Achten, derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wird an die Spitze des DAX-Konzerns rücken. Wie das Unternehmen mitteilte, wird CEO Bernd Scheifele, am 31. Januar nach Ablauf seiner dritten Amtszeit in den Ruhestand gehen. Scheifele stand 15 Jahre an der Spitze des Konzerns.

Lufthansa und Ufo einigen sich in Tarifstreit auf den Weg zum Ziel

Die Deutsche Lufthansa AG und die Kabinengewerkschaft Ufo sind der Lösung ihres Streits ein gutes Stück näher gekommen: Der Konzern und die Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft (Ufo) einigten "nach mehreren intensiven Gesprächsrunden (...) auf einen mehrgliedrigen Prozess zur Lösung des Konflikts", wie beide separat mitteilten. Dieser umfasse eine Mediation, eine Schlichtung und ein außergerichtliches Güteverfahren, um die bestehenden Konflikte getrennt zu befrieden.

Aktionärsvertreter kritisieren Thyssenkrupp-Führung massiv

Auf der Hauptversammlung von Thyssenkrupp in Bochum haben Aktionärsvertreter den Aufsichtsrat für die schlechte Verfassung des Unternehmens massiv kritisiert. Vertreter der Aktionärsverbände DSW und SdK, aber auch von Kapitalanlagegesellschaften wie DWS und Deka kündigten an, mindestens das Kontrollgremium, teils aber auch den Vorstand nicht zu entlasten.

CEO Merz sieht Thyssenkrupp in "außerordentlich angespannter Lage"

Die Chefin von Thyssenkrupp hat die Streichung der Dividende verteidigt. Der Konzern sei in einer "außerordentlich angespannten Lage" und "braucht alle verfügbaren Mittel", sagte Martina Merz auf der Hauptversammlung. Die schlechte Performance des Unternehmens - das Geschäftsjahr 2019 wurde mit roten Zahlen und einem Mittelabfluss von mehr als 1 Milliarde Euro abgeschlossen - sei auch darauf zurückzuführen, dass das Geld fehle, die einzelnen Geschäftsbereiche ausreichend zu unterstützen.

Aurelius startet Aktienrückkauf für bis zu 30 Millionen Euro

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA legt ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 30 Millionen Euro auf, um bis zu 1 Millionen eigene Anteilsscheine zu erwerben. Das Programm soll bis Februar 2021 laufen, teilte das Unternehmen mit. Weitere Details werden separat veröffentlicht.

RIB Software erhöht dank Großauftrag Prognose 2020

Die RIB Software SE wird wegen eines bevorstehenden Großauftrags zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der im TecDAX und SDAX notierte Anbieter von Software für die Baubranche erhöhte seinen Ausblick für den Umsatz und das operative Ergebnis. Das Unternehmen gehe "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es den Auftrag erhält.

Aston Martin besorgt sich über Kapitalerhöhung 500 Millionen Pfund

Der Sportwagenbauer Aston Martin bekommt einen neuen Großaktionär. Der kanadische Milliardär Lawrence Stroll beteiligt sich an einer Kapitalerhöhung des Unternehmens im Volumen von bis zu 500 Millionen Pfund. Wie die Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC mitteilte, soll das Geld für die Stärkung der Bilanz, die Verbesserung der Liquidität und den Schuldenabbau verwendet werden.

BBVA rutscht wegen Abschreibung in Verlustzone

Die spanische Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) hat im vierten Quartal einen Milliardenverlust geschrieben. Eine Firmenwertberichtigung von 1,32 Milliarden Euro auf die US-Tochter ließ das Nettoergebnis auf minus 155 Millionen Euro fallen, wie die Bank mitteilte. Ohne diesen Effekt stieg der Gewinn aber um 15 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Die Bruttoeinnahmen gab die Bank mit 6,4 Milliarden Euro an, ein Anstieg um 4,3 Prozent.

Spanische Caixabank übertrifft Erwartungen im vierten Quartal

Die spanische Caixabank hat Einnahmen und Gewinn im vierten Quartal deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Im Vorjahr hatten Sonderbelastungen das Ergebnis getrübt. Die Caixabank SA erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 439 Millionen Euro nach 217 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen legten um 6,9 Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Höhere Provisionserträge glichen niedrigere Zinseinnahmen aus.

Orange lässt 5G-Netz in Frankreich von Nokia und Ericsson aufbauen

Der Telekomdienstleister Orange hat die Nokia Corp und die Ericsson AB als Lieferanten für ihr neues Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) in Frankreich ausgewählt. Auch Antennen und Dienstleistungen sollen von den beiden Telekomausrüstern bezogen werden, teilte Orange mit.

Signify erreicht bescheideneres Margenziel und erhöht Dividende

Der Leuchtmittelhersteller Signify hat im vierten Quartal wegen höherer Kosten unter dem Strich deutlich weniger verdient. Die bereinigte operative Marge legte hingegen im Schlussquartal deutlich zu, so dass der niederländische Konzern die vor drei Monaten zurückgenommene Margenprognose für das Gesamtjahr erreichte. Wie Signify weiter mitteilte, soll das Thema Fusionen und Übernahmen nach der im Oktober angekündigten Übernahme von Copper Lighting Solutions für 1,4 Milliarden US-Dollar künftig in den Hintergrund treten.

