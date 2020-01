Stuttgart (ots) - Der Sommer scheint noch fern, doch wer einen der begehrten Livetraining-Plätze bei der diesjährigen CAVALLO ACADEMY ergattern will, sollte möglichst früh buchen. Die erste Gelegenheit dafür ist der 14. Februar 2020 über die Webseite www.cavallo-academy.de/tickets/ (http://www.cavallo-academy.de/tickets/).Am 11. und 12. Juli 2020 präsentiert das Team des Magazins CAVALLO den Pferdefreunden aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern ein noch üppigeres Programm als in den vergangenen Jahren. So wird das Event auf dem Veranstaltungsgelände von Schloss Wickrath in Mönchengladbach erstmals zwei ganze Tage umfassen. Neben Ständen und Präsentationen von Firmenausstellern wird es wieder viele Vorträge von Fachleuten wie Tierärzten und Trainern, Shows und Lehrstunden für alle geben.Die Highlights im Programm sind jedoch immer die hochkarätig besetzten Live-Trainings und Workshops. In diesem Jahr werden unter anderem die Dressur-Ikone Anja Beran, Working-Equitation-Weltmeisterin Mirjam Wittmann und die aufstrebende Trainerin Marie Heger erwartet. "Das Publikum auf Schloss Wickrath darf sich auf inspirierende Tipps für faires, feines Pferdetraining, ganz viel praktisches Wissen rund ums Pferd und einige Überraschungen freuen", sagt CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger. "Und das dann auch noch über zwei Tage!"Die Tagestickets können für 7,50 Euro (Ermäßigungen gibt es für Kinder, Senioren und beim Kauf von Zweitagestickets) ab dem 14. Februar über die Webseite www.cavallo-academy.de/tickets (http://www.cavallo-academy.de/tickets) gebucht werden.Hochauflösende Fotos können zur Verfügung gestellt werdenPressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4507990